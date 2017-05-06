Россиянин Матевос Исаакян выиграл вторую гонку на этапе «Формулы V8 3.5» в Бельгии
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Российский пилот SMP Racing Матевос Исаакян стал победителем второй гонки на втором этапе автогоночной серии «Формула V8 3.5» в Бельгии.
В субботу на трассе в Спа Исаакян проехал 21 круг за 43 минуты 49 секунд. Второе место занял австриец Рене Биндер (+3,009) из Lotus. Тройку лучших замкнул мексиканский гонщик Fortec Альфонсо Селис (+5,715).
Другие россияне Егор Оруджев (SMP Racing) и Константин Терещенко (Teo Martin) стали 7-м и 11-м соответственно.
Следующий этап «Формулы V8 3.5» состоится в итальянской Монце, гонки пройдут 13 и 14 мая.
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