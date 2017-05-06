Россиянин Матевос Исаакян выиграл вторую гонку на этапе «Формулы V8 3.5» в Бельгии

В субботу на трассе в Спа Исаакян проехал 21 круг за 43 минуты 49 секунд. Второе место занял австриец Рене Биндер (+3,009) из Lotus. Тройку лучших замкнул мексиканский гонщик Fortec Альфонсо Селис (+5,715).

Другие россияне Егор Оруджев (SMP Racing) и Константин Терещенко (Teo Martin) стали 7-м и 11-м соответственно.

Следующий этап «Формулы V8 3.5» состоится в итальянской Монце, гонки пройдут 13 и 14 мая.