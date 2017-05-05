Егор Оруджев стал третьим в первой гонке на этапе «Формулы V8 3.5» в Бельгии
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Российский пилот команды SMP Racing by AVF Егор Оруджев стал третьим в первой гонке на втором этапе «Формулы V8 3.5» в Спа (Бельгия).
Победил мексиканец Альфонсо Селис из Fortec Motorsports с результатом 43 минуты 10,639 секунды. Вторым стал израильтянин Рой Ниссани из RP Motorsport (+2,929 секунды). Оруджев уступил Селису 24,857 секунды.
Другой россиянин Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport стал 10-м (+1.20,541), еще один представитель России напарник Оруджева Матевос Исаакян сошел с трассы.
Вторая гонка этапа пройдет 6 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter