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5 мая 2017, 20:21 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Егор Оруджев стал третьим в первой гонке на этапе «Формулы V8 3.5» в Бельгии

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт. Российский пилот команды SMP Racing by AVF Егор Оруджев стал третьим в первой гонке на втором этапе «Формулы V8 3.5» в Спа (Бельгия).

Победил мексиканец Альфонсо Селис из Fortec Motorsports с результатом 43 минуты 10,639 секунды. Вторым стал израильтянин Рой Ниссани из RP Motorsport (+2,929 секунды). Оруджев уступил Селису 24,857 секунды.

Другой россиянин Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport стал 10-м (+1.20,541), еще один представитель России напарник Оруджева Матевос Исаакян сошел с трассы.

Вторая гонка этапа пройдет 6 мая.
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