Егор Оруджев стал третьим в первой гонке на этапе «Формулы V8 3.5» в Бельгии

Победил мексиканец Альфонсо Селис из Fortec Motorsports с результатом 43 минуты 10,639 секунды. Вторым стал израильтянин Рой Ниссани из RP Motorsport (+2,929 секунды). Оруджев уступил Селису 24,857 секунды.

Другой россиянин Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport стал 10-м (+1.20,541), еще один представитель России напарник Оруджева Матевос Исаакян сошел с трассы.

Вторая гонка этапа пройдет 6 мая.