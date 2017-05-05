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5 мая 2017, 18:37 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«Порше» выиграл квалификацию WEC в СПА, Петров разбил машину

Экипаж «Порше» в составе Андре Лоттерера, Нила Яни и Ника Тэнди показал лучшее время в квалификации на этапе WEC в Спа в классе LMP1.

Экипаж <span class=error>Порше</span> в составе <span class=error>Андре</span> <span class=error>Лоттерера</span> Нила <span class=error>Яни</span> и Ника <span class=error>Тэнди</span> показал лучшее время в квалификации на этапе WEC в <span class=error>Спа</span> в классе LMP1. Увеличить
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Второе место досталось экипажу «Тойоты» в составе Камуи Кобаяши, Майку Конвею и Хосе Марии Лопесу.

Тройку лидеров замкнул ещё один экипаж «Тойоты» в лице Себастьена Буэми, Энтони Дэвидсона и Казуки Накадзимы.

Команда «Джи-Драйв» в составе Русинова, Тирье и Линна стала победителем в классе LMP2. Пилот «Манора» Виталий Петров разбил машину.

WEC. Спа. Квалификация.

1. Яни/Лоттерер/Тэнди («Порше»)
2. Кобаяши/Конвей/Лопес («Тойота»)
3. Буэми/Дэвидсон/Накадзима («Тойота»)
4. Бернхард/Бамбер/Хартли («Порше»)
5. (LMP2 — 1). Русинов/Тирье/Линн («Джи-Драйв»)
6. (LMP2 — 2). Дюма/Менезес/Рао («Альпин»)
7. (LMP2 — 3). Грейвз/Хирши/Вернь («Орека»).
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