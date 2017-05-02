Экипаж Каргинова победил во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам

Два 88-километровых круга представляли собой третий, заключительный этап бахи «Крым», завершившейся 30 апреля. «Традиционно я задумал этот спецучасток как «выход штурманов, — сказал разработчик маршрута Сергей Таланцев. — Сегодня у них будет колоссальная работа — много малозаметных дорожек, много спусков в крутые овраги, много камней, которые прописаны в дорожной книге. Напрямую результат экипажа будет зависеть от штурмана, насколько он хорошо и точно разберётся во всех этих навигационных загадках. Вообще весь участок красивый, есть места, где выезжаешь на плато и там видно местность на десятки километров. Думаю, экипажи успеют на это посмотреть и полюбоваться красотами, что штурманам, что пилотам, ведь им нужно бороться с дорогой и смотреть глазами».

Экипажи «КАМАЗ-мастера» усилия организаторов, желавших сделать гонку яркой и динамичной, оценили в полной мере и отработали все три дня соревнований в полную силу и, что называется, с ветерком, показав в итоге впечатляющие результаты. Несмотря на перипетии и нестандартные ситуации последнего дня гонок, экипажи Андрея Каргинова, Айрата Мардеева и Антона Шибалова наравне сражались с лучшими экипажами, выступавшими в категории АВТО, и заняли соответственно 2-е, 4-е и 6-е места в абсолютном зачёте 2-го этапа чемпионата России по ралли-рейдам, сообщается в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».