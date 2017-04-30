Алешин спровоцировал аварию с участием пяти машин на гонке Indycar

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гонка прошла в субботу. На первом круге в первом же повороте Алешин не справился с управлением, и его болид закрутило. Это повлекло за собой массовую аварию с участием Себастьяна Бурде, лидировавшего в чемпионате, Макса Чилтона, Грэма Рэла и Марко Андретти.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Yellow Flag for an incident in Turn 1. <a href="https://twitter.com/hashtag/INDYCAR?src=hash">#INDYCAR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DesertDiamondPGP?src=hash">#DesertDiamondPGP</a> <a href="https://t.co/1I2Xejdij6">https://t.co/1I2Xejdij6</a> <a href="https://t.co/VOunkxHEHR">pic.twitter.com/VOunkxHEHR</a></p>— IndyCar Series (@IndyCar) <a href="https://twitter.com/IndyCar/status/858495139886518272">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Not my day today, I feel sorry for the #7 crew and drivers that couldn't avoid me at that incident...//<a href="https://twitter.com/hashtag/smpracing?src=hash">#smpracing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/spmindycar?src=hash">#spmindycar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/indycar?src=hash">#indycar</a> <a href="https://t.co/GQZEybjRpZ">pic.twitter.com/GQZEybjRpZ</a></p>— Mikhail Aleshin (@mikhailaleshin) <a href="https://twitter.com/mikhailaleshin/status/858532235070152704">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Победителем гонки стал соотечественник Бурде Симон Пажно, поднявшийся на первую строчку в общем зачете. Алешин идет 15-м. Следующая гонка пройдет 13 мая.