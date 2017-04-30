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30 апреля 2017, 11:37 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Алешин спровоцировал аварию с участием пяти машин на гонке Indycar

МОСКВА, 30 апр — Р-Спорт. Российский пилот команды Schmidt Peterson Михаил Алешин спровоцировал аварию с участием пяти машин на гонке четвертого этапа серии Indycar в Аризоне (США).

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Гонка прошла в субботу. На первом круге в первом же повороте Алешин не справился с управлением, и его болид закрутило. Это повлекло за собой массовую аварию с участием Себастьяна Бурде, лидировавшего в чемпионате, Макса Чилтона, Грэма Рэла и Марко Андретти.

Победителем гонки стал соотечественник Бурде Симон Пажно, поднявшийся на первую строчку в общем зачете. Алешин идет 15-м. Следующая гонка пройдет 13 мая.
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