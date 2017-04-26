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https://sport.mail.ru/news/autosport/29564188/
26 апреля 2017, 20:37 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Пажно: Хотел бы, чтобы Хэмилтон и Феттель тоже приехали в IndyCar

Действующий чемпион IndyCar Симон Пажно рад участию Фернандо Алонсо в «500 милях Индианаполиса» и надеется на приезд других пилотов Формулы-1.

«Думаю, это очень смело. Даже нам будет интересно посмотреть, как он справится. И он приведёт за собой невероятное внимание из Европы, из Испании. Это фантастика для IndyCar, новая эра. Это поможет серии вырасти. Мы и так хорошо растём, но это даст ещё один большой толчок. Хотел бы я, чтобы Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель тоже приехали. Надеюсь, в ближайшее время это тоже случится», — приводит слова Пажно GP Update.
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