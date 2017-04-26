Пажно: Хотел бы, чтобы Хэмилтон и Феттель тоже приехали в IndyCar

«Думаю, это очень смело. Даже нам будет интересно посмотреть, как он справится. И он приведёт за собой невероятное внимание из Европы, из Испании. Это фантастика для IndyCar, новая эра. Это поможет серии вырасти. Мы и так хорошо растём, но это даст ещё один большой толчок. Хотел бы я, чтобы Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель тоже приехали. Надеюсь, в ближайшее время это тоже случится», — приводит слова Пажно GP Update.