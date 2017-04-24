«Ралли “Шёлковый путь” в июле станет выдающимся испытанием, в том числе для нашего нового грузовика. Мы выставим три грузовика: для Тона ван Генугтена, Артура Ардавичуса и для меня», — отметил де Рой.

Жерар де Рой уже выступал на ралли «Шёлковый путь» в 2009 году, но тогда он занял второе место и не смог составить конкуренцию представителям «КАМАЗ-мастер». Для де Роя это будет второй старт в этой гонке.