Ньюгарден выиграл гонку третьего этапа серии Indycar, Алешин — 10-й
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Американец Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал победителем третьего этапа американской гоночной серии Indycar, который прошел в Бирмингеме (штат Алабама).
Вторым в гонке финишировал Скотт Диксон («Хонда») из Новой Зеландии, третьим — француз Симон Пажено (Penske).
Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал 10-м.
Следующий этап пройдет в Эвондейле (штат Аризона) с 28 по 29 апреля.
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