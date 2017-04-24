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24 апреля 2017, 1:14 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Ньюгарден выиграл гонку третьего этапа серии Indycar, Алешин — 10-й

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Американец Джозеф Ньюгарден из команды Penske стал победителем третьего этапа американской гоночной серии Indycar, который прошел в Бирмингеме (штат Алабама).

Вторым в гонке финишировал Скотт Диксон («Хонда») из Новой Зеландии, третьим — француз Симон Пажено (Penske).

Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал 10-м.

Следующий этап пройдет в Эвондейле (штат Аризона) с 28 по 29 апреля.
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