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https://sport.mail.ru/news/autosport/29525145/
23 апреля 2017, 21:50 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Пилоты SMP Racing заняли пятое место в гонке на выносливость в Монце

МОНЦА /Италия/, 23 апреля. /ТАСС/. Первый этап серии гонок на выносливость Blancpain GT Endurance Cup завершился в воскресенье на знаменитом итальянском автодроме в Монце. Первое место занял экипаж команды GRT Grasser Racing Team, вторыми финишировали пилоты Spirit of Race, третьими — HTP Motosport.

В итальянской Монце пилоты провели на трассе три часа, за это время экипаж из трех человек сменял друг друга. Российскую команду в этом чемпионате представляли пилот программы SMP Racing Виктор Шайтар и его напарники Давид Ригон и Мигель Молина, которые по итогам заезда заняли пятую строчку в общем зачете.

«Мы ехали уверенно на второе место. Незадолго до окончания гонки мой напарник обогнал соперника под желтыми флагами, чего делать категорически нельзя. Поэтому мы переместились на шестое место», — сказал во время гонки ТАСС Шайтар. Позже пилоту SMP Racing удалось обогнать одну машину и переместиться на одну позицию выше.

«Если бы не этот штраф, мы бы пришли вторыми, — заметил он. — По темпу это было видно, Ригон отыгрывал посекундно у лидера. Обидно лишиться подиума за двадцать пять минут до финиша. Но это гонки, здесь бывает всякое», — отметил Шайтар.

Российский пилот — опытный гонщик, победитель гонки «24 часа Ле-Мана», многократный призер множества формульных и кузовных чемпионатов.
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