Уилл Палмер выиграл вторую гонку Еврокубка Formula Renault 2.0 в Монце

Российские пилоты Александр Вартанян и Алексей Корнеев заняли девятое и четырнадцатое места соответственно. Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман, который был победителей субботней гонки, сошел с дистанции. Успешно стартовав с шестой позиции, он отвоевывал одно место за другим, выйдя на третью позицию, но за три минуты до окончания гонки россиянин попытался атаковать французского пилота Габриэля Обри, но допустил контакт с его машиной. В результате оба гонщика вынуждены были досрочно завершить гонку.

Как рассказал позже ТАСС спортивный директор программы SMP Racing Junior Петр Алешин, с точки зрения тактики Шварцман «отлично атаковал». «Однако технически Роберт недостаточно обработал автомобиль в процессе обгона, поэтому произошло столкновение, — отметил он. — Это исключительно техническая ошибка». «В целом гонка в исполнении Роберта была интересной и живой», — заметил куратор.

По его словам, другой российский пилот Александр Вартанян показал хороший результат. «Стартовав с седьмой позиции, он был лучшим среди новичков, — подчеркнул Алешин. — В гонке ему не хватило опыта, зубастости, поэтому более опытные соперники смогли ухудшить его позицию, и он финишировал девятым».

Касаясь выступления еще одного пилота SMP Racing Алексея Корнеева, куратор отметил, что технические проблемы, которые преследовали пилота с самого начала уик- энда, не были решены. «Он ехал на запасном моторе со всеми вытекающими последствиями. Монца — это очень скоростная автотрасса, что существенно влияет», — сказал собеседник агентства.

С прицелом на победу

«В целом уик-энд на автодроме в итальянской Монце прошел позитивно, у нас хорошие квалификационные результаты, — отметил Алешин. — У нас отличные перспективы и большой потенциал. Мы движемся в нужном направлении, нам есть над чем работать».

«Мы готовим российских автогонщиков самого высокого уровня. На этом пути бывает разное. Невозможно выигрывать все гонки», — сказал в заключение спортивный директор программы SMP Racing Junior.