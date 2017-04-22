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https://sport.mail.ru/news/autosport/29516771/
22 апреля 2017, 14:11 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Пилот SMP Racing Шварцман выиграл квалификацию первого этапа Еврокубка Formula Renault 2.0

МОНЦА /Италия/, 22 апреля. /ТАСС/. Пилот российской программы SMP Racing Роберт Шварцман завоевал поул-позишн по итогам квалификации первого этапа сезона Еврокубка Formula Renault 2.0, проходящего в итальянской Монце.

Его партнеры по команде Александр Вартанян и Алексей Корнеев показали 10-й и 23-й результат соответственно.

Первая гонка Formula Renault 2.0 на автодроме в Монце стартует в субботу в 15:00 мск.
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