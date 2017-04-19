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19 апреля 2017, 12:22 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Миккельсен близок к возвращению в WRC с «Хёнде»

Андреас Миккельсен протестирует 21 апреля автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC, чтобы в следующем месяце присоединиться к команде «Хёнде» на Ралли Португалии.

Менеджеры Миккельсена вели переговоры c «Тойотой», «Хёнде» и «Ситроеном» о возвращении экс-пилота «Фольксвагена» в чемпионат мира по ралли. Отметим, что ещё в конце прошлой недели наиболее вероятным казалось возвращение Миккельсена в составе «Тойоты».

«Я надеюсь, что всё решится очень скоро. Мы ведём переговоры со всеми, не только насчёт этого или следующего года, речь идёт о долгосрочном соглашении. Ситуация кажется всё более и более позитивной, чем когда мы вели переговоры в прошлый раз в Швеции. Переговоры движутся в правильном направлении», — прокомментировал ситуацию Миккельсен, слова которого приводит Autosport.
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