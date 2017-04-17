Петров: Пока ещё не удалось найти оптимальные настройки машины

Россиянин выступает за команду Manor TRS Racing в одном экипаже с Симоном Трюммером и Роберто Гонсалесом.



«Гоночный уик-энд у нас выдался непростым. Были определённые трудности на тренировках, мы “пристреливались” к новому для нас болиду, и пока нам не удалось его настроить оптимальным образом.



Машины в этом году у всех команд примерно одинаковые, и тот, кто найдёт ключ к настройкам, и будет на высоте. Главное — у нас есть первый финиш, мы провели первые пит-стопы, познакомились с командой в боевом режиме, познакомились друг с другом. Машина в гонке не подвела, это очень хорошо. Есть некоторые моменты, которые нужно доработать к следующему этапу, но в целом серьёзных проблем не было.

Пожалуй, это была одна из самых спокойных гонок. Дотянуться до соперников нам немного не хватало скорости, и мы сосредоточились на том, что учились сами и учили машину ездить. К следующему этапу мы обязательно прибавим», — приводит слова Петрова официальный сайт SMP Racing.