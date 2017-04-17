Петров: Пока ещё не удалось найти оптимальные настройки машины
Пилот программы SMP Racing Виталий Петров прокомментировал первую гонку сезона WEC в Сильверстоуне, по итогам которой его экипаж показал седьмое время в классе LMP2.
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Видимо, что-то случилось...
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Россиянин выступает за команду Manor TRS Racing в одном экипаже с Симоном Трюммером и Роберто Гонсалесом.
«Гоночный
Машины в этом году у всех команд примерно одинаковые, и тот, кто найдёт ключ к настройкам, и будет на высоте. Главное — у нас есть первый финиш, мы провели первые
Пожалуй, это была одна из самых спокойных гонок. Дотянуться до соперников нам немного не хватало скорости, и мы сосредоточились на том, что учились сами и учили машину ездить. К следующему этапу мы обязательно прибавим», — приводит слова Петрова официальный сайт SMP Racing.
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