«Тойота» выиграла гонку WEC в Сильверстоуне
Экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Энтони Дэвидсона и Казуки Накадзимы выиграл гонку WEC в Сильверстоуне.
Второй стала тройка Бернхард/Бамбер/Хартли на «Порше». Третье место у экипажа Яни/Лоттерер/Тэнди также на «Порше».
Экипаж Романа Русинова стал пятым в классе LMP2.
WEC. Сильверстоун. Гонка
1. Буэми/Дэвидсон/Накадзима («Тойота»)
2. Бернхард/Бамбер/Хартли («Порше») +6.173
3. Яни/Лоттерер/Тэнди («Порше») +46.956
4 (LMP2 — 1). Тунг/Джарвис/Лоран («Орека») +13 кругов
5 (LMP2 — 2). Каналь/Прост/Сенна («Орека») +13 кругов
6 (LMP2 — 3). Перродо/Ваксивьер/Коллар («Орека») +13 кругов
7 (LMP2 — 4). Ляпьер/Менезес/Рао («Альпин») +14 кругов
8 (LMP2 — 5). Русинов/Тирье/Линн («Джи-Драйв») +14 кругов
9 (LMP2 — 6). Грейвз/Хирши/Вернь («Орека») +14 кругов
10 (LMP2 — 7). Гонсалес/Труммер/Петров («Орека») +15 кругов.
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