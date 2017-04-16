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16 апреля 2017, 15:26 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Леклер — победитель второй гонки Гран-при Бахрейна Формулы-2, Маркелов — 8-й

Шарль Леклер стал победителем второй гонки Гран-при Бахрейна Формулы-2, второе место досталось пилоту Russian Time Луке Гьотто, третья строчка за Оливером Роулендом.

Россиянин Артём Маркелов завершил гонку на восьмой позиции.

Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка

1. Шарль Леклер (Prema)
2. Лука Гьотто (Russian Time)
3. Оливер Роуленд (DAMS)
4. Николас Латифи (DAMS)
5. Джордан Кинг (MP Motorsport)
6. Ник де Врис (Rapax Team
7. Александр Албон (ART Grand Prix)
8. Артём Маркелов (Russian Time)
9. Джонни Чекотто (Rapax Team)
10. Антонио Фуоко (Prema).
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