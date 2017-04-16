Пилот Оруджев стал 2-м во второй гонке чемпионата «Формулы V8 3.5» в Великобритании
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Российский гонщик Егор Оруджев из команды SMP Racing by AVF стал вторым во второй гонке первого этапа чемпионата «Формулы V8 3.5"-2017 в Великобритании на трассе «Сильверстоун».
Как и в субботу, победил бразилец Пьетро Фиттипальди из Lotus, которому Оруджев уступил 2,623 секунды. Третьим стал израильтянин Рой Ниссани из RP Motorsport (+5,404).
Партнер Оруджева по команде россиянин Матевос Исаакян не смог завершить гонку
В субботу Оруджев в первой гонке этапа также стал вторым, однако затем его результат был аннулирован
Следующий этап сезона пройдет в Бельгии
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