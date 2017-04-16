Пилот Оруджев стал 2-м во второй гонке чемпионата «Формулы V8 3.5» в Великобритании

Как и в субботу, победил бразилец Пьетро Фиттипальди из Lotus, которому Оруджев уступил 2,623 секунды. Третьим стал израильтянин Рой Ниссани из RP Motorsport (+5,404).

Партнер Оруджева по команде россиянин Матевос Исаакян не смог завершить гонку из-за аварии, другой представитель России Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport показал 5-й результат (+6,930).

В субботу Оруджев в первой гонке этапа также стал вторым, однако затем его результат был аннулирован из-за того, что его машина оказалась легче положенного. Команда россиянина не согласилась с вынесенным вердиктом и опротестовала его.