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16 апреля 2017, 15:08 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Пилот Оруджев стал 2-м во второй гонке чемпионата «Формулы V8 3.5» в Великобритании

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Российский гонщик Егор Оруджев из команды SMP Racing by AVF стал вторым во второй гонке первого этапа чемпионата «Формулы V8 3.5"-2017 в Великобритании на трассе «Сильверстоун».

Как и в субботу, победил бразилец Пьетро Фиттипальди из Lotus, которому Оруджев уступил 2,623 секунды. Третьим стал израильтянин Рой Ниссани из RP Motorsport (+5,404).

Партнер Оруджева по команде россиянин Матевос Исаакян не смог завершить гонку из-за аварии, другой представитель России Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport показал 5-й результат (+6,930).

В субботу Оруджев в первой гонке этапа также стал вторым, однако затем его результат был аннулирован из-за того, что его машина оказалась легче положенного. Команда россиянина не согласилась с вынесенным вердиктом и опротестовала его.

Следующий этап сезона пройдет в Бельгии 5—6 мая на трассе «Спа-Франкоршам».
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