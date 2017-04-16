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https://sport.mail.ru/news/autosport/29443878/
16 апреля 2017, 10:24 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Петров — восьмой в квалификации LMP2 в Сильверстоуне

Пилот «Манор» Виталий Петров провёл первую квалификацию сезона в WEС, которая состоялась вчера в Сильверстоуне.

Российский пилот на пару с партнёром по экипажу Роберто Гонзалесом заняли восьмое место в своём классе.

Сам Петров, посетовав на некоторые неудачные обстоятельства, в целом остался доволен выступлением, выразив надежду на то, что в гонке его команде будет сопутствовать успех.

«Свой быстрый круг я проехал почти идеально. Учитывая то, что у нас были технические проблемы в первой и второй тренировках, мы проделали огромную работу и сделали машину гораздо лучше к третьей тренировке и квалификации. Это говорит о многом.

Немного обидно, что из-за определённых обстоятельств мы не смогли квалифицироваться выше, но гонка длинная, надеюсь, мой напарник сможет отыграться. Команда, в общем, не расстраивается. Квалификация это квалификация, а гонка это гонка. Главное, что мы устранили все поломки, которые нас преследовали», — приводит слова россиянина Smpracing.

Лучший результат в классе LMP2 показала российская команда G-Drive Racing. Алекс Линн и Пьер Тирье на ORECA-Gibson 07 показали среднее время 1:44.387. Занявшие второе место Мэтт Рао и Николя Ляпьер на Signatech Alpine ORECA уступили времени поула менее одной десятой секунды.
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