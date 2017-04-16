Петров — восьмой в квалификации LMP2 в Сильверстоуне
Пилот «Манор» Виталий Петров провёл первую квалификацию сезона в WEС, которая состоялась вчера в Сильверстоуне.
Российский пилот на пару с партнёром по экипажу Роберто Гонзалесом заняли восьмое место в своём классе.
Сам Петров, посетовав на некоторые неудачные обстоятельства, в целом остался доволен выступлением, выразив надежду на то, что в гонке его команде будет сопутствовать успех.
«Свой быстрый круг я проехал почти идеально. Учитывая то, что у нас были технические проблемы в первой и второй тренировках, мы проделали огромную работу и сделали машину гораздо лучше к третьей тренировке и квалификации. Это говорит о многом.
Немного обидно, что
Лучший результат в классе LMP2 показала российская команда
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