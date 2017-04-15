Пилот Оруджев стал вторым в первой гонке чемпионата «Формулы V8 3.5» в Великобритании
Российский гонщик Егор Оруджев из команды SMP Racing by AVF стал вторым в первой гонке первого этапа чемпионата «Формулы V8 3.5"-2017 в Великобритании на трассе «Сильверстоун».
Победил бразилец Пьетро Фиттипальди из Lotus, показавший время 42 минуты 5,753 секунды. Оруджев уступил ему 0,749 секунды. Третьим стал мексиканец Альфонсо Селис из Fortec Motorsports (+1,584).
Партнер Оруджева по команде россиянин Матевос Исаакян стал 4-м (+6,295), другой представитель России Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport показал 8-й результат (+42,969).
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