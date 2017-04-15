Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29440454/
15 апреля 2017, 17:27 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Пилот Оруджев стал вторым в первой гонке чемпионата «Формулы V8 3.5» в Великобритании

Российский гонщик Егор Оруджев из команды SMP Racing by AVF стал вторым в первой гонке первого этапа чемпионата «Формулы V8 3.5"-2017 в Великобритании на трассе «Сильверстоун».

Победил бразилец Пьетро Фиттипальди из Lotus, показавший время 42 минуты 5,753 секунды. Оруджев уступил ему 0,749 секунды. Третьим стал мексиканец Альфонсо Селис из Fortec Motorsports (+1,584).

Партнер Оруджева по команде россиянин Матевос Исаакян стал 4-м (+6,295), другой представитель России Константин Терещенко из Teo Martin Motorsport показал 8-й результат (+42,969).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина