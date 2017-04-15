Маркелов: Я в восторге, команда приняла отличные стратегические решения

«Я в восторге. Хочу поблагодарить команду за отличные стратегические решения. Мой инженер напоминал мне следить за шинами, я сделал это и всё идеально сложилось. Я знал, что машина сильна, несмотря на проблемы в квалификации. Здорово так начать год! Теперь надо сохранить фокус и использовать сильный старт», — приводит слова Маркелова пресс-служба команды.