Маркелов: Я в восторге, команда приняла отличные стратегические решения
Гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал свою победу в первой гонке сезона Формулы-2, прошедшей в Бахрейне на трассе «Сахир».
«Я в восторге. Хочу поблагодарить команду за отличные стратегические решения. Мой инженер напоминал мне следить за шинами, я сделал это и всё идеально сложилось. Я знал, что машина сильна, несмотря на проблемы в квалификации. Здорово так начать год! Теперь надо сохранить фокус и использовать сильный старт», — приводит слова Маркелова
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