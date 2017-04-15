Андретти: Не хотим, чтобы Алонсо был слишком смелым на «Инди 500»

«Мы не хотим, чтобы он был слишком смелым и напугал сам себя. В такой ситуации может быть очень трудно вернуть уверенность, так что команда не позволит такому случиться. Это единственная гонка в мире, которая даёт тебе сразу две недели на подготовку — и каждый день у Фернандо будет по шесть часов практики, если позволит погода», — приводит слова Андретти Autosport.