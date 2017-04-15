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https://sport.mail.ru/news/autosport/29438966/
15 апреля 2017, 13:33 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Андретти: Не хотим, чтобы Алонсо был слишком смелым на «Инди 500»

Глава «Андретти» Марио Андретти заявил, что команда не хочет излишней смелости от Фернандо Алонсо при подготовке к «500 милям Индианаполиса».

«Мы не хотим, чтобы он был слишком смелым и напугал сам себя. В такой ситуации может быть очень трудно вернуть уверенность, так что команда не позволит такому случиться. Это единственная гонка в мире, которая даёт тебе сразу две недели на подготовку — и каждый день у Фернандо будет по шесть часов практики, если позволит погода», — приводит слова Андретти Autosport.
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