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https://sport.mail.ru/news/autosport/29437808/
15 апреля 2017, 11:31 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Фуоко лишили второго места на старте гонки Формулы-2 за блокировку Маркелова

Гонщик «Према» Антонио Фуоко лишился места на первом ряду стартовой решётки первой гонки Формулы-2 в Бахрейне за блокировку Артёма Маркелова в квалификации.

Итальянец был оштрафован на три позиции и стартует пятым.

Таким образом, место Фуоко на первом ряду займёт Ник де Врис. Пилот Russian Time Лука Гьотто выиграл одну позицию за счёт штрафа Фуоко, а Маркелов остался на седьмом месте.

Первая гонка Ф-2 в Бахрейне стартует в 13:10 по московскому времени.

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