Младший брат Себастьяна Феттеля проведёт сезон-2017 в Audi Sport TT Cup

К настоящему моменту в Audi Sport TT Cup подтверждены 13 пилотов и две пилотессы из 10 различных стран. Для 14 из 15 участников это будет дебютный сезон в данном первенстве. Лишь для Филиппа Эллиса это будет второй год в Audi Sport TT Cup, отмечается в пресс-релизе «Ауди».



Сезон стартует с этапа на «Хоккенхаймринге», который будет проходить с 5 по 7 мая.