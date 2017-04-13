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13 апреля 2017, 15:23 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Младший брат Себастьяна Феттеля проведёт сезон-2017 в Audi Sport TT Cup

18-летний Фабиан Феттель, младший брат четырёхкратного чемпиона мира в Формуле-1 Себастьяна Феттеля, пополнил список участников Audi Sport TT Cup сезона-2017.

К настоящему моменту в Audi Sport TT Cup подтверждены 13 пилотов и две пилотессы из 10 различных стран. Для 14 из 15 участников это будет дебютный сезон в данном первенстве. Лишь для Филиппа Эллиса это будет второй год в Audi Sport TT Cup, отмечается в пресс-релизе «Ауди».

Сезон стартует с этапа на «Хоккенхаймринге», который будет проходить с 5 по 7 мая.
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