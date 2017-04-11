Кубица разорвал контракт с «ByKolles» и отказался от участия в WEC

«После пролога в Монце я принял решение прекратить сотрудничество с командой “ByKolles” в LMP1. Потому я не буду участвовать в первой гонке чемпионата в Сильверстоуне, как и в других этапах. Было сложно отказаться от возможности соревноваться в таком сильном чемпионате, но я надеюсь, что это не окончательное прощание», — сказал Кубица.