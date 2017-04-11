Победитель ралли «Дакар» Карякин ищет новых спонсоров для участия в соревнованиях

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«Мое участие в дальнейших гонках, в том числе в ралли “Шелковый путь” и ралли-марафоне “Дакар”, находится под вопросом. Я активно занимаюсь поиском новых партнеров, потому что предыдущие, к сожалению, сейчас не имеют возможности меня поддержать», — сказал Карякин.

Ралли «Шелковый путь» пройдет с 7 по 22 июля 2017 года по территории России, Казахстана и Китая .