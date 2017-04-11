Победитель ралли «Дакар» Карякин ищет новых спонсоров для участия в соревнованиях
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Участие победителя
ралли-марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергея Карякина в соревнованиях пока находится под вопросом, спортсмен сейчас активно занимается поиском новых спонсоров. Об этом он рассказал ТАСС.
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«Мое участие в дальнейших гонках, в том числе в ралли “Шелковый путь” и
Ралли «Шелковый путь» пройдет с 7 по 22 июля 2017 года по территории России, Казахстана и Китая .
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