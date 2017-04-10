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10 апреля 2017, 8:43 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Хинчклифф выиграл гонку второго этапа серии Indycar, Алешин — 11-й

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Канадец Джеймс Хинчклифф из команды Schmidt Peterson Motorsports стал победителем второго этапа гоночной серии Indycar, который прошел в Лонг Бич (штат Калифорния).

Вторым в гонке финишировал его партнер по команде француз Себастьен Бурде, третьим — американец Джозеф Ньюгарден (Chevrolet).

Российский пилот Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал 11-м.

Следующий этап пройдет в Бирмингеме (штат Алабама) с 21 по 23 апреля.
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