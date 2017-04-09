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https://sport.mail.ru/news/autosport/29366952/
9 апреля 2017, 14:56 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Бельгиец Тьерри Невилль стал победителем четвертого этапа WRC «Ралли Франции»

Бельгиец Тьерри Невилль из команды Hyundai победил на четвертом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) — «Ралли Франции».

Невилль стал первым со временем 3 часа 22 минуты 53,4 секунды. Вторым стал Себастьен Ожье (Ford; +54,7 секунды), третьим — испанец Дани Сордо (Hyundai; +56,0).

Следующий этап сезона «Ралли Аргентины» пройдет с 27 по 30 апреля.
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