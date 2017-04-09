Бельгиец Тьерри Невилль стал победителем четвертого этапа WRC «Ралли Франции»
Бельгиец Тьерри Невилль из команды Hyundai победил на четвертом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) — «Ралли Франции».
Невилль стал первым со временем 3 часа 22 минуты 53,4 секунды. Вторым стал Себастьен Ожье (Ford; +54,7 секунды), третьим — испанец Дани Сордо (Hyundai; +56,0).
Следующий этап сезона «Ралли Аргентины» пройдет с 27 по 30 апреля.
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