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https://sport.mail.ru/news/autosport/29313794/
4 апреля 2017, 18:47 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Васильев и Жильцов сошли на Abu Dhabi Desert Challenge из-за травмы пилота

Экипаж команды VRT в составе пилота Владимира Васильева и штурмана Константина Жильцова досрочно завершил борьбу на ралли-рейде Abu Dhabi Desert Challenge.

Об этом рассказал сам Жильцов.

«К сожалению, уже второй год не можем справиться с этой замечательной гонкой и доехать до финиша, и к тому же откладывается празднование моего дня рождения, которое традиционно приходится на даты проведения соревнования! Вчера мы не очень удачно спрыгнули с одной из дюн, попали в тяжёлую воронку. Очень похоже на то, что Владимир повредил спину — и наше дальнейшее участие в этой гонке не имеет никакого смысла. Самое главное — это здоровье. Всем нашим соперникам, участникам хотелось бы пожелать хорошего и удачного финиша, надеемся, что мы увидимся на ближайшей гонке», — рассказал Жильцов.
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