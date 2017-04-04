Васильев и Жильцов сошли на Abu Dhabi Desert Challenge из-за травмы пилота

Об этом рассказал сам Жильцов.



«К сожалению, уже второй год не можем справиться с этой замечательной гонкой и доехать до финиша, и к тому же откладывается празднование моего дня рождения, которое традиционно приходится на даты проведения соревнования! Вчера мы не очень удачно спрыгнули с одной из дюн, попали в тяжёлую воронку. Очень похоже на то, что Владимир повредил спину — и наше дальнейшее участие в этой гонке не имеет никакого смысла. Самое главное — это здоровье. Всем нашим соперникам, участникам хотелось бы пожелать хорошего и удачного финиша, надеемся, что мы увидимся на ближайшей гонке», — рассказал Жильцов.