Гонщику Astana Motorsports из пустыни в Абу-Даби пришлось эвакуироваться на вертолете

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Решающую роль на втором этапе гонки сыграла высокая температура воздуха, достигавшая отметки в 45 градусов. По словам капитана команды Артура Ардавичуса, у экипажей закончилась вода уже после первой контрольной точки.

У одного из гонщиков — Кирилла Солохи — начались неполадки с коробкой передач, но при этом он отбуксировал участника из Аргентины до следующей точки. Сам же Кирилл добирался до финиша по лиазону (часть не «боевого» маршрута этапа, до, между и после спецучастка), причем только на третьей скорости. Теперь его квадроцикл находится в ремонте и на третий этап Солоха вряд ли выйдет на старт. Стоит добавить, что он также получил 17 часов штрафного времени.

Труднее всего пришлось Азамату Тлеулесову, который из-за порванной цепи остановился посреди пустыни без воды и еды. Не смог помочь ему и партнер по команде Тимур Байжиенов (который до этого выдержал переворот квадроцикла). Байжиенов сколько смог протащил партнера на буксире.

«Приключения для нашей команды начались еще во время проезда по лиазону, когда весь караван из пяти гонщиков был остановлен полицией. Дело в том, что по закону ОАЭ квадроциклистам запрещено ездить по автобану. Организаторы гонки, впрочем, оперативно разрешили эту ситуацию, наших пилотов отпустили, а затем было передвинуто время старта из-за этого недоразумения.

Что касается Байжиенова, то он, насколько позволил ему перевернутый до этого квадроцикл, дотащил Азамата на буксире, но после большой нагрузки в дюнах и глубоком песке, а также вследствие нагрева двигателя Тимура, эту затею пришлось оставить, и Азамат сам сказал другу ехать дальше самому. Оставшись на солнцепеке, Азамат столкнулся с настоящими трудностями в пустыне, оставшись без воды, еды и перспективы закончить гонку. Не все проезжавшие мимо гонщики смогли и захотели остановиться, а кто останавливался, не смогли помочь, так как тащить на буксире в таких условиях невозможно.

В ходе ожидания, Азамат вернулся пешком на некоторое расстояние, нашел оборванную цепь с целью ее восстановления на бивуаке, но в ходе походов пешком получил тепловой солнечный удар средней степени, и у него начались головокружение и тошнота. Сначала Азамат стойко искал решение и вариант помощи у других людей, немного посидев в машине с кондиционером и попив воды в команде прессы, проезжающей в том месте, а также забрался под мотоцикл в тень, укрывшись специальным фольгововым полотенцем, отражающей свет, но после того, как он сообщил обо всех симптомах по телефону менеджеру команды, было принято решение нажать тревожную кнопку на спецоборудовании безопасности, выданное каждому пилоту, и тем самым, вызвать вертолет. Вертолет обнаружил его по GPS, и в течение 15 минут доставил его в медпункт бивуака.

К слову, тогда сразу 14 гонщиков проходили лечение из-за солнечного удара. Кроме того, Максим Антимиров помог гонщику из Перу, однако при отыгрывании потерянного времени ударился о руль, который погнулся, а сам Максим получил рассечение брови. В итоге гладко не прошел второй этап Abu Dhabi Desert Challenge ни для одного из казахстанцев — Сергей Кистанов, бодро стартовавший, остановился за 25 километров до дозаправки (не рассчитал топливо из-за неприятного инцидента с полицией на старте гонки). Выручили Сергея местные жители, одолжив и топливо, и воду, — рассказал Ардавичус.

Лучшим же из гонщиков Astana Motorsports по итогам второго этапа вновь стал Максим Антимиров, который показал пятое время. Восьмым финишировал Сергей Кистанов, десятым — Тимур Байжиенов, 12-м — Кирилл Солоха, а 13-м — Азамат Тлеулесов.

В общем зачете гонки Антимиров располагается на шестой строчке, проигрывая лидеру чуть более десяти минут. Кистанов занимает девятое место, Байжиенов -десятое, Тлеулесов — 12-е, Солоха — 14-е.