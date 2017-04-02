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https://sport.mail.ru/news/autosport/29285369/
2 апреля 2017, 15:41 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Гасли: Мне 21 год, и у меня будут шансы попасть в Формулу-1

Чемпион GP2 Пьер Гасли надеется пробиться в Формулу-1, несмотря на то, что не смог сделать этого в нынешнем году.

«Сейчас мне 21 год, я молод. Стоффелю Вандорну — 25, и он всё равно получил шанс в Формуле-1. Все говорят, что возраст — просто число. Чтобы попасть в Формулу-1, ты должен показать, что заслуживаешь этого. Так что скорость должна быть единственным критерием. Думаю, шансы будут до тех пор, пока я боеспособен. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы попасть в Ф-1 в 2018 году. А там посмотрим.

У меня был весьма хороший опыт на разных машинах, и до сих пор я финишировал в первой тройке в любой серии, в которой выступал. В этом году я не попал в Ф-1, но надеюсь на возможность в следующем», — приводит слова Гасли Motorsport.
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