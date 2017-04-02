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https://sport.mail.ru/news/autosport/29285070/
2 апреля 2017, 14:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Шайдер выиграл квалификацию ралли-кросса в Барселоне, Лёб — выбыл

Тимо Шайдер выиграл квалификацию этапа чемпионата мира по ралли-кроссу.

Вторым стал действующий чемпион серии Маттиас Экстрём. Третье место у Йохана Кристофферсона.

Девятикратный чемпион мира WRC Себастьен Лёб не смог пробиться в полуфинал, развернувшись в Q3.

Ралли-кросс. Барселона. Квалификация

1. Тимо Шайдер («Форд») — 161 очко
2. Маттиас Экстрём («Ауди») — 159
3. Йохан Кристофферсон («Фольксваген») — 157
4. Андреас Баккеруд («Форд») — 153
5. Петтер Сольберг («Фольксваген») — 153
6. Тимми Хансен («Пежо») — 148
7. Тоомас Хейккенен («Ауди») — 142
8. Гай Уилкс («Фольксваген») — 136
9. Кен Блок («Форд») — 136
10. Рейнис Нитисс («Ауди») — 136

14. Себастьен Лёб («Пежо») — 129.
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