Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29283027/
2 апреля 2017, 8:18 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Бразильский пилот Лукас ди Грасси победил на этапе «Формулы-Е» в Мексике

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Бразильский пилот Лукас ди Грасси из команды ABT Schaeffler Audi Sport победил на четвертом этапе чемпионата «Формулы-Е», который прошел в Мексике.

Второе место в гонке занял француз Жан-Эрик Вернь из Techeetah, уступивший ди Грасси на финише (+1,966 секунды), третьим стал британец Сэм Берд из DS Virgin Racing (+5,480).

В личном зачете продолжает лидировать швейцарец Себастьян Буэми (76 очков), далее следует ди Грасси (71). Замыкает тройку француз Николя Прост (46) из Renault e.dams.

Следующий этап состоится 13 мая в Монако.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США