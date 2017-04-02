Бразильский пилот Лукас ди Грасси победил на этапе «Формулы-Е» в Мексике
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Бразильский пилот Лукас ди Грасси из команды ABT Schaeffler Audi Sport победил на четвертом этапе чемпионата «Формулы-Е», который прошел в Мексике.
Второе место в гонке занял француз
В личном зачете продолжает лидировать швейцарец Себастьян Буэми (76 очков), далее следует ди Грасси (71). Замыкает тройку француз Николя Прост (46) из Renault e.dams.
Следующий этап состоится 13 мая в Монако.
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