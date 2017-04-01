Абт выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-Е, Буэми — десятый
Пилот «Ауди» Даниэль Абт одержал победу в квалификации
Гран-при Мексики Формулы-Е.
Второе место занял британец Оливер Тёрви, а тройку лидеров замкнул Маро Энгел. Действующий чемпион мира
1. Даниэль Абт (ABT Audi Sport) 1'02.711
2. Оливер Тёрви (Nextev) 1'02.867
3. Маро Энгел (Venturi) 1'03.045
4.
5.
6. Ник Хайдфельд (Mahindra) 1'03.022
7. Сэм Бёрд (DS Virgin) 1'03.099
8. Антониу Феликс да Кошта (Andretti) 1'03.363
9. Жером д’Амброзио (Dragon) 1'03.366
10. Себастьен Буэми (Renault eDams) 1'03.402
11. Феликс Розенквист (Mahindra) 1'03.425
12. Cтефан Сарразен (Venturi) 1'03.491
13. Эстебан Гутьеррес (Techeetah) 1'03.509
14. Адам Кэрролл (Jaguar) 1'03.553
15. Митч Эванс (Jaguar) 1'03.563
16. Николя Прост (Renault eDams) 1'03.589
17. Робин Фряйнс (Andretti) 1'03.688
18. Лукас ди Грасси (Abt Audi Sport) 1'03.690
19. Нельсиньо Пике (Nextev) 1'04.082
20. Лоик Дюваль (Dragon) 1'11.575.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter