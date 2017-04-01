Петров — второй в LMP2 на прологе Монцы, Русинов — третий
Первый день предсезонных тестов WEC в Монце принёс победу экипажу «Тойоты».
Лучшее время удалось показать Майку Конвею. Второе место досталось Казуке Накаджиме, тройку лидеров замкнул Брэндон Хартли.
В LMP2 первое место занял действующий чемпион WEC в данной категории Густаво Менесес, всего лишь 0,065 секунды ему уступил наш Виталий Петров, выступающий за «Манор». К слову, россиянин опередил своего соотечественника из
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