Лучшее время удалось показать Майку Конвею. Второе место досталось Казуке Накаджиме, тройку лидеров замкнул Брэндон Хартли.



В LMP2 первое место занял действующий чемпион WEC в данной категории Густаво Менесес, всего лишь 0,065 секунды ему уступил наш Виталий Петров, выступающий за «Манор». К слову, россиянин опередил своего соотечественника из G-Drive Racing Романа Русинова, сместив того на третье место.