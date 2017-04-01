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1 апреля 2017, 22:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Петров — второй в LMP2 на прологе Монцы, Русинов — третий

Первый день предсезонных тестов WEC в Монце принёс победу экипажу «Тойоты».

Лучшее время удалось показать Майку Конвею. Второе место досталось Казуке Накаджиме, тройку лидеров замкнул Брэндон Хартли.

В LMP2 первое место занял действующий чемпион WEC в данной категории Густаво Менесес, всего лишь 0,065 секунды ему уступил наш Виталий Петров, выступающий за «Манор». К слову, россиянин опередил своего соотечественника из G-Drive Racing Романа Русинова, сместив того на третье место.
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Сегодня, 1 апреля, в Абу-Даби состоялся пролог ралли-рейда Abu-Dhabi Desert Challenge. Квадроциклисты команды Astana Motorsports, входящей в Президентский клуб «Астана», успешно преодолели начальную дистанцию и готовы к дальнейшей борьбе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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