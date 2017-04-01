Гонщик Astana Motorsports остановился в шаге от подиума пролога ралли-рейда в Абу-Даби
Сегодня, 1 апреля, в
Абу-Даби состоялся пролог ралли-рейда Abu-Dhabi Desert Challenge. Квадроциклисты команды Astana Motorsports, входящей в Президентский клуб «Астана», успешно преодолели начальную дистанцию и готовы к дальнейшей борьбе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Так, по итогам пролога лучшим из гонщиков Astana Motorsports стал Максим Антимиров, финишировавший четвертым среди квадроциклистов. Кирилл Солоха показал десятое время, Сергей Кистанов — 11-е, Азамат Тлеулесов — 12-е, а Тимур Байжиенов — 13-е.
Пройденный отрезок
«Перед экипажами на прологе не стояло соревновательных задач. Главное — это «вкатиться», прочувствовать темп
Сейчас техника находится на мойке, после которой механики просмотрят ее общее состояние и приготовят к утреннему большому старту, — сообщил Ардавичус.
Кроме того, казахстанская команда во главе с президентом Федерации автомотоспорта Маратом Абыкаевым по просьбе организаторов приняла участие в торжественном старте гонки.
«Пролог посетили министр спорта ОАЭ и президент автомото Федерации, которые и открыли торжественный старт. Очень отрадно было, что по просьбе организаторов гонки, казахстанскую команду и президента Федерации автомотоспорта Казахстана пригласили подойти к старту, так как прибывшее руководство лично пожелало поприветствовать команду из дружеской страны. Это приветствие и теплые пожелания со стороны хозяев гонки явились продолжением дружеского внимания после визита Президента Казахстана в ОАЭ буквально накануне мероприятия», — добавил Ардавичус.
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