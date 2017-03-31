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https://sport.mail.ru/news/autosport/29273281/
31 марта 2017, 18:10 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Де Врис — лучший в третий день тестов Формулы-2 в Бахрейне, Маркелов — 10-й

Пилот «Rapax» Ник де Врис стал лучшим в третий день тестов Формулы-2 в Бахрейне.

Второе место занял Оливер Роуленд из команды «DAMS», тройку лидеров замкнул Нобухару Мацусита из «ART Grand Prix».

Российский пилот «Russian Time» Артём Маркелов сегодня показал 10-й результат.

Формула-2. Тесты. Бахрейн. 31 марта

1. Ник де Врис (Rapax) — 1:40.583
2. Оливер Роуленд (DAMS) — 1:40.590
3. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) — 1:40.618
4. Николас Латифи (DAMS) — 1:40.679
5. Антонио Фуоко (Prema) — 1:40.780
6. Александер Элбон (ART Grand Prix) — 1:40.844
7. Шарль Леклер (Prema) — 1:40.916
8. Норман Нато (Pertamina Arden) — 1:41.180
9. Шон Гелаэль (Pertamina Arden) — 1:41.181
10. Артём Маркелов (Russian Time) — 1:41.197.
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