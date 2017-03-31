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31 марта 2017, 15:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Петров подтверждён в качестве гонщика «Манора» в WEC

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров примет участие в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в сезоне-2017.

Пилот программы SMP Racing Виталий <span class=error>Петров</span> примет участие в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в сезоне-2017. Увеличить
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Российский гонщик выступит во всех девяти этапах чемпионата в классе LMP2 в составе британской команды Manor, сообщает пресс-служба SMP Racing.

«Хочу поблагодарить программу SMP Racing и лично Бориса Романовича Ротенберга за поддержку. Также спасибо всем моим болельщикам, которые с нетерпением ждали моего дальнейшего участия в чемпионате. Ждём все вместе первой гонки сезона», — заявил Петров.

«Наша команда хорошо выступила в Ле-Мане в прошлом сезоне. В этом году было принято решение о продолжении участия нашего пилота Виталия Петрова в гонках на выносливость, где, я уверен, он будет достойно представлять SMP Racing.

Одновременно Виталий вместе с другими нашими гонщиками будет работать над новым российским прототипом BR1 и, надеюсь, выступит на нём в этом чемпионате уже в 2018 году", — отметил со своей стороны основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.
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