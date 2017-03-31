Петров подтверждён в качестве гонщика «Манора» в WEC

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Российский гонщик выступит во всех девяти этапах чемпионата в классе LMP2 в составе британской команды Manor, сообщает пресс-служба SMP Racing.

«Хочу поблагодарить программу SMP Racing и лично Бориса Романовича Ротенберга за поддержку. Также спасибо всем моим болельщикам, которые с нетерпением ждали моего дальнейшего участия в чемпионате. Ждём все вместе первой гонки сезона», — заявил Петров.



«Наша команда хорошо выступила в Ле-Мане в прошлом сезоне. В этом году было принято решение о продолжении участия нашего пилота Виталия Петрова в гонках на выносливость, где, я уверен, он будет достойно представлять SMP Racing.

Одновременно Виталий вместе с другими нашими гонщиками будет работать над новым российским прототипом BR1 и, надеюсь, выступит на нём в этом чемпионате уже в 2018 году", — отметил со своей стороны основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.