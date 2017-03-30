Латифи — лучший во второй день тестов Формулы-2 в Бахрейне, Маркелов — третий
Пилот DAMS Николас Латифи стал лучшим по итогам второго дня предсезонных тестов Формулы-2 в Бахрейне.
Вторым стал пилот Russian Time Лука Гьотто. Третьим — его напарник Артём Маркелов.
Формула-2. Тесты. Бахрейн. 30 марта
1. Николас Латифи (DAMS) — 1:40.541
2. Лука Гьотто (Russian Time) — 1:40.678
3. Артём Маркелов (Russian Time) — 1:40.702
4. Джордан Кинг (MP Motorsport) — 1:40.884
5. Шарль Леклер (Prema) — 1:40.885
6. Норман Нато (Pertamina Arden) — 1:40.909
7. Александер Элбон (ART Grand Prix) — 1:40.927
8. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) 1:41.057
9. Оливер Роуленд (DAMS) — 1:41.156
10. Ник де Врис (Rapax) — 1:41.212.
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