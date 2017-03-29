Леклер — лучший в первый день тестов Формулы-2 в Бахрейне, Маркелов — 11-й
Шарль Леклер показал лучшее время в первый день предсезонных тестов Формулы-2 в Бахрейне.
Вторым стал Джордан Кинг. Третий результат показал Лука Гьотто.
Россиянин Артём Маркелов завершил день с 11-м результатом.
Формула-2. Тесты. Бахрейн. 29 марта
1. Шарль Леклер (Prema) — 1:41.454
2. Джордан Кинг (MP Motorsport) — 1:41.634
3. Лука Гьотто (Russian Time) — 1:41.700
4. Норман Нато (Pertamina Arden) — 1:41.718
5. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) — 1:41.777
6. Оливер Роуленд (DAMS) — 1:42.003
7. Николас Латифи (DAMS) — 1:42.104
8. Александер Элбон (ART Grand Prix) — 1:42.110
9. Ник де Врис (Rapax) — 1:42.121
10. Антонио Фуоко (Prema) — 1:42.121
11. Артём Маркелов (Russian Time) — 1:42.167.
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