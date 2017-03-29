Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29241743/
29 марта 2017, 12:48 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Пилотессы СПМ РСКГ поборются за миллион рублей в сезоне-2017

Комитет «Женщины в автоспорте» принял решение поддержать участниц Российской серии кольцевых гонок.

Три самые быстрые пилотессы, которые примут участие в любом из пяти классов СМП РСКГ — 2017, по итогам года разделят призовой фонд в 1 млн рублей. К такому соглашению пришли руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков и председатель комитета «Женщины в автоспорте» Наталья Фрейдина.

Тройка призёров будет определена по местам, которые спортсменки займут в своих зачётах по окончании всех этапов. Чем выше окажется место в классе, тем выше будет ступень наградного подиума в «Женском зачёте», отмечается в официальном пресс-релизе РСКГ.

Помимо этого комитет «Женщины в автоспорте» компенсирует 50% стоимости годового заявочного взноса всем девушкам, заявившим о своём участии во всех этапах СМП РСКГ — 2017.

«Я уверен, что инициатива председателя комитета “Женщины в автоспорте” Натальи Фрейдиной поможет привлечь в Российскую серию кольцевых гонок девушек, которые любят автоспорт не меньше мужчин. На дорогах общего пользования мы наблюдаем всё больше дам за рулём, и всё чаще их можно считать образцом для подражания. В автоспорте — как мировом, так и отечественном — также немало представительниц прекрасного пола. При поддержке известной пилотессы в СМП РСКГ может появиться много новых женских имён», — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.

Наталья Фрейдина — российская автогонщица, принимавшая участие в сериях Formula BMW и FIA GT3 European Championship. Глава РАФ Виктор Кирьянов одобрил её инициативу стать представителем от нашей страны в международной комиссии FIA «Женщины в автопоспорте», и Наталья возглавила аналогичный комитет в России.

«Мне хочется видеть в автоспорте больше женщин. Я надеюсь сломить общественные предубеждения и привлечь в гонки максимальное количество участниц. Думаю, если в СМП РСКГ мы увидим восемь пилотесс, это будет неплохое достижение. Российская серия кольцевых гонок выбрана по нескольким причинам: во-первых, я сама кольцевик, во-вторых, из всех национальных первенств считаю СМП РСКГ самым профессиональным, и, наконец, это самая патриотичная и популярная серия», — комментирует Наталья Фрейдина.

Первый из семи этапов СМП РСКГ — 2017 пройдёт на автодроме «Крепость Грозная» 13 и 14 мая. Затем пилоты и пилотессы Российской серии кольцевых гонок встретятся на автодромах под Смоленском, Нижним Новгородом, Казанью и в Подмосковье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Autosport: Петров является фаворитом в борьбе за место в команде WEC «Манор»

Autosport: Петров является фаворитом в борьбе за место в команде WEC «Манор»

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский пилот Виталий Петров является фаворитом в борьбе за последнее место в составе команды чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «Манор». Об этом сообщает издание Autosport.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!