Пилотессы СПМ РСКГ поборются за миллион рублей в сезоне-2017

Три самые быстрые пилотессы, которые примут участие в любом из пяти классов СМП РСКГ — 2017, по итогам года разделят призовой фонд в 1 млн рублей. К такому соглашению пришли руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков и председатель комитета «Женщины в автоспорте» Наталья Фрейдина.



Тройка призёров будет определена по местам, которые спортсменки займут в своих зачётах по окончании всех этапов. Чем выше окажется место в классе, тем выше будет ступень наградного подиума в «Женском зачёте», отмечается в официальном пресс-релизе РСКГ.



Помимо этого комитет «Женщины в автоспорте» компенсирует 50% стоимости годового заявочного взноса всем девушкам, заявившим о своём участии во всех этапах СМП РСКГ — 2017.



«Я уверен, что инициатива председателя комитета “Женщины в автоспорте” Натальи Фрейдиной поможет привлечь в Российскую серию кольцевых гонок девушек, которые любят автоспорт не меньше мужчин. На дорогах общего пользования мы наблюдаем всё больше дам за рулём, и всё чаще их можно считать образцом для подражания. В автоспорте — как мировом, так и отечественном — также немало представительниц прекрасного пола. При поддержке известной пилотессы в СМП РСКГ может появиться много новых женских имён», — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.



Наталья Фрейдина — российская автогонщица, принимавшая участие в сериях Formula BMW и FIA GT3 European Championship. Глава РАФ Виктор Кирьянов одобрил её инициативу стать представителем от нашей страны в международной комиссии FIA «Женщины в автопоспорте», и Наталья возглавила аналогичный комитет в России.



«Мне хочется видеть в автоспорте больше женщин. Я надеюсь сломить общественные предубеждения и привлечь в гонки максимальное количество участниц. Думаю, если в СМП РСКГ мы увидим восемь пилотесс, это будет неплохое достижение. Российская серия кольцевых гонок выбрана по нескольким причинам: во-первых, я сама кольцевик, во-вторых, из всех национальных первенств считаю СМП РСКГ самым профессиональным, и, наконец, это самая патриотичная и популярная серия», — комментирует Наталья Фрейдина.



Первый из семи этапов СМП РСКГ — 2017 пройдёт на автодроме «Крепость Грозная» 13 и 14 мая. Затем пилоты и пилотессы Российской серии кольцевых гонок встретятся на автодромах под Смоленском, Нижним Новгородом, Казанью и в Подмосковье.