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28 марта 2017, 18:11 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Autosport: Петров является фаворитом в борьбе за место в команде WEC «Манор»

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский пилот Виталий Петров является фаворитом в борьбе за последнее место в составе команды чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «Манор». Об этом сообщает издание Autosport.

Команда выступает в зачете LMP2, в ее состав входят пять гонщиков — Жан-Эрик Вернь, Симон Труммер, Джонатан Хирши, Роберто Гонсалес и Тор Грэйвз. Имя последнего гонщика команды должно быть объявлено на этой неделе.

«Мы рассчитываем объявить имя пилота в ближайшие пару дней», — сказал спортивный директор «Манора» Грэм Лоудон, не подтвердив и не опровергнув информацию о Петрове.

Прошлый сезон бывший гонщик чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Петров провел также в WEC в составе российской команды «СМП Рэйсинг».
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