Autosport: Петров является фаворитом в борьбе за место в команде WEC «Манор»

Команда выступает в зачете LMP2, в ее состав входят пять гонщиков — Жан-Эрик Вернь, Симон Труммер, Джонатан Хирши, Роберто Гонсалес и Тор Грэйвз. Имя последнего гонщика команды должно быть объявлено на этой неделе.

«Мы рассчитываем объявить имя пилота в ближайшие пару дней», — сказал спортивный директор «Манора» Грэм Лоудон, не подтвердив и не опровергнув информацию о Петрове.

Прошлый сезон бывший гонщик чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Петров провел также в WEC в составе российской команды «СМП Рэйсинг».