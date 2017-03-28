Формула-E представила новую трассу в Берлине

«Темпельхоф» принимал этап «электрической» Формулы в 2015 году, но в прошлом сезоне гонка прошла в центре Берлина. В этом году этап вернулся в аэропорту, однако трассу, состоящую из десяти поворотов, полностью перепрофилировали. Теперь пилотам предстоит преодолевать круги длиной в 2,15 км против часовой стрелки.



Этап в Берлине будет сдвоенным и пройдёт 10 и 11 июня.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Breaking?src=hash">#Breaking</a>: New track layout revealed for <a href="https://twitter.com/hashtag/BerlinePrix?src=hash">#BerlinePrix</a> at Tempelhof Airport - check it out >> <a href="https://t.co/BHIiTxVwQG">https://t.co/BHIiTxVwQG</a> ?? <a href="https://t.co/Nz1HZIqQxq">pic.twitter.com/Nz1HZIqQxq</a></p>— FIA Formula E (@FIAformulaE) <a href="https://twitter.com/FIAformulaE/status/846292198375276544">27 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>