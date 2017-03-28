Формула-E представила новую трассу в Берлине
Организаторы этапа
Формулы-E в Берлине представили новую конфигурацию трассы в аэропорту «Темпельхоф».
«Темпельхоф» принимал этап «электрической» Формулы в 2015 году, но в прошлом сезоне гонка прошла в центре Берлина. В этом году этап вернулся в аэропорту, однако трассу, состоящую из десяти поворотов, полностью перепрофилировали. Теперь пилотам предстоит преодолевать круги длиной в 2,15 км против часовой стрелки.
Этап в Берлине будет сдвоенным и пройдёт 10 и 11 июня.
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