В США в результате аварии на гоночной трассе погиб автогонщик Дэвид Стил

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26 марта на автодроме Desoto Speedway, который располагается в штате Флорида, очередной заезд американской гоночной серии Sprint car был омрачен трагедией. Серебряный призер ассоциации гонщиков USAC Дэвид Стил, принимавший участие в заездах NASCAR и IndyCar, разбился и не приходя в сознание погиб на месте аварии.

Эпизод произошел в первом повороте трассы. Дэвид, стартовавший в хвосте пелотона, был вынужден пробиваться вперед через обильные ряды оппонентов. Перед одним из виражей пилоту представилась возможность для обгона, которой он и воспользовался.

Стил решил опередить своего соперника по внешней траектории и во время маневра соприкоснулся левым колесом своего автомобиля с машиной соперника.

Болид 42-летнего американца мгновенно приподнялся над землей, развернулся и на полном ходу влетел в заградительную стену автодрома.

Гонка была немедленно остановлена красными флагами, а медики, дежурившие на мероприятии, поспешили на место происшествия, однако помочь пилоту они уже не смогли. От полученных травм гонщик скончался на месте.

По словам источника, связанного с трассой, погода и состояние трассы были в отличном состоянии во время аварии, и не было никаких предпосылок, которые могли бы привести к таким трагическим событиям.

На автодроме Desoto Speedway Стил мог одержать свою сотую победу в спринтерской карьере в штате Флорида. В этом году американец уже был одерживал победы в Southern Speedway в Пунта-Горде в феврале и на Showtime Speedway в Pinellas Park.

«Владельцы Desoto Speedway и сотрудники автодрома опечалены сегодняшней гибелью Дэвида Стила. Наши мысли и молитвы с его семьей и друзьями,

которые смотрели за тем, как он пытается выиграть свою 100-ю гонку во Флориде, — говорится в сообщении на официальной странице трассы в Facebook.

«Мы молимся за семью Стила, нашего бывшего партнера по команде. Он был одним из лучших гонщиков в серии на открытых колесах этой эпохи», — написал в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter гонщик NASCAR Тони Стюарт.

Стил является уроженцем Индианаполиса. Первые шаги в мире автоспорта он сделал в сериях на открытых колесах, а затем NASCAR XFINITY и Verizon IndyCar в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Однако надолго в этих сериях он не задержался и вернулся к своим шорт-трекам.

В 2004 году американец стал серебряным призером ассоциации гонщиков USAC. Также он выиграл больше гонок в ассоциации, чем двукратный победитель 500 миль Индианаполиса Альфред Ансер. Согласно многочисленным сайтам, связанным со Стилом, он одержал больше побед на спринтерских автомобилях на асфальте, чем пилот NASCAR Тони Стюарт.

Смерть пилота стала первой в истории Южной серии Sprint Car Series, которая проводится второй сезон. У Стила, которому 7 мая исполнилось бы 43 года, остались жена и трое маленьких детей.

Автомобили серии Sprint Car — это крылатые болиды с открытым колесом, водитель которых заключен в стальную клетку. В конфигурацию машины входит небольшое крыло над носом (две вертикальные панели, разделенные плоской горизонтальной панелью, охватывающей ширину носа). Большее крыло с аналогичной конфигурацией расположено над купе водителя.

Весит такой агрегат всего около 700 килограмм, однако при таком маленьком весе, он обладает двигателем, мощность которого достигает до 1 тысячи лошадиных сил.

При этом болиды гоняются не по асфальту, а по грунту, что усложняет условия пилотирования.

В последний раз на автодроме Desoto Speedway подобная ситуация произошла 32 года назад.13 апреля 1985-го еще один пилот NASCAR Бутч Линдли получил множественные травмы в результате аварии.

Однако, в отличие от трагедии со Стилом, Линдли не погиб на месте происшествия. Пилот находился в коме еще пять лет и скончался 6 июня 1990 года.

Еще один эпизод случился в 2013-м. Тогда Джоуи Агилар едва не погиб в огне после аварии. Водитель получил ожоги по всему телу, однако был спасен и вернулся к гонкам чуть больше месяца спустя.