Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29208818/
26 марта 2017, 20:53 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Американский автогонщик погиб в результате аварии во время гонки

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Американский автогонщик Дэвид Стил погиб в возрасте 42 лет в результате аварии, которая произошла в гонке на автодроме Desoto Speedway во Флориде. Об этом сообщается на официальной странице трассы в Facebook.

Стил пытался обойти группу машин, когда левое колесо его автомобиля соприкоснулось с правым колесом другого автомобиля. В результате этого машина Стила подлетела, развернулась и врезалась в заградительную стену. Медикам спасти жизнь гонщика не удалось.

«Владельцы Desoto Speedway и сотрудники автодрома опечалены сегодняшней гибелью Дэвида Стила. Наши мысли и молитвы с его семьей и друзьями, которые смотрели за тем, как он пытается выиграть свою 100-ю гонку во Флориде», — говорится в сообщении.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Стил участвовал в других гоночных сериях, в частности он провел несколько гонок в «Индикаре» и «Наскаре».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

От картинга до «Формулы-1». Что нужно знать об SMP Racing

На сегодняшний день программа SMP Racing уже стала гоночной империей. Нет такого соревнования в мире кольцевых гонок, где бы не выступали ее пилоты — от картинга до IndyCar и «Формулы-1»! Хотите знать, кто из россиян в ближайшем будущем может дебютировать в чемпионатах мира или уже борется за титулы в других соревнованиях? Посмотрите, кто представляет SMP Racing.
Еще 7 новостей  Все новости
26 марта

Мутко: женская сборная России по керлингу имеет хорошие олимпийские перспективы

Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против бельгийцев

"Металлург" обыграл "Ак Барс" во втором матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ