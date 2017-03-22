От картинга до «Формулы-1». Что нужно знать об SMP Racing

В 2012 году российский бизнесмен Борис Ротенберг объединил вокруг себя настоящих профессионалов и известных автоспортсменов, создав гоночную команду и дав ей название SMP Racing. Коллектив принял участие в ряде международных чемпионатов, в том числе завоевал серебро в престижной «24 часа Барселоны», а затем и бронзу в суточном марафоне в Дайтоне. Близко соприкоснувшись с миром автомобильного спорта, Ротенберг реализовал идею создания полноценной национальной программы, которая буквально распахнула дверь в автоспорт для талантливых россиян. Реализуя концепцию развития российского автоспорта, smp racing также создаёт новую российскую технику для участия в гонках на выносливость в классах LMP1 и LMP2. В рамках программы гонщиков в прямом смысле воспитывают: начиная с юных 5-летних картингистов подопечных проводят по всем ступеням автоспортивной лестницы, обучая и тренируя сначала в России, а затем и на европейских трассах. Взрослея, ребята поднимаются всё выше, участвуют во всё более престижных международных соревнованиях.

ФОРМУЛА-1

Сергей СИРОТКИН

Сироткин в свой 21 год — первый претендент на то, чтобы стать ещё одним россиянином в Королевских гонках (вслед за Виталием Петровым и Даниилом Квятом). Собственно, он уже участвовал в заездах в рамках пятничных практик, в том числе — дважды на «Гран-при России». Но в нынешнем сезоне появление Сергея на трассах «Формулы-1» станет, как ожидается, заметно чаще. Проведя два года в GP2 и став дважды бронзовым призером серии, Сироткин получил приглашение в «Рено», став резервным пилотом этой команды. Именно он заменит Джолиона Палмера или Нико Хюлькенберга в случае, если кто-то из них не сможет принять участие в заездах. Сергей будет плотно работать с командой, принимая участие в тренировках. И уж точно россиянин — главный претендент на место в основном составе на будущий год.

— Я никогда не скрывал, что моя цель — стать пилотом команды «Рено Формула 1», — сказал Сироткин. — И сегодня мы практически вплотную подошли к ее достижению. Конечно, еще предстоит многому научиться, и именно этому я посвящу предстоящий сезон. Это логичный и закономерный шаг в результате работы программы SMP Racing.

— Контракт с «Рено», который мы подписали, — очередной важный шаг и для Сергея, и для всей нашей программы, — считает и сам основатель, а также руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. — Мы говорили о том, что хотим видеть гонщика SMP Racing призовым пилотом «Формулы-1». И мы последовательно идем к этой цели.

INDYCAR

Михаил АЛЕШИН

— Выступление в «Формуле-1»? Если поступит приглашение от топ-команды я, может быть, подумаю. А так… Спасибо. Мне куда больше нравится Indycar!

Алешину веришь. Он нашел себя в заокеанской серии, где борьба на трассах — намного плотнее, от мастерства пилота зависит гораздо больше, а зрительский интерес со стороны американской публики заметно выше, чем в «Формуле-1». Нынешний год станет для Михаила третьим в «Индикаре». Он был первым россиянином, пробившимся в чемпионат, и пока остается единственным, кто там выступает. За плечами Михаила — тяжелая авария в Фонтане в 2014-м, но куда больше радостных моментов. Среди более чем двух десятков сильнейших гонщиков со всего мира Алёшин не потерялся: он уже стартовал с поул-позиции, дважды поднимался на подиум, претендовал на звание лучшего новичка сезона. В отличие от той же «Формулы 1» команды Индикара не столь кардинально делятся на «сильнейших и остальных» — проявить себя можно за рулем любой машины. А в таланте и потенциале Алешина никто давно не сомневается.

СЕРИЯ FORMULA V8 3.5

Егор ОРУДЖЕВ

Матевос ИСААКЯН

— Думаю, Оруджев в этом сезоне будет главным претендентом на титул. У него хватает опыта — в том числе, в плане работы с техникой, — таково мнение спортивного директора молодежной программы SMP Racing, заслуженного тренера России Петра Алёшина, и оно совпадает с мнением большинства экспертов. «Мировую серию Рено» уже выигрывал российский гонщик — тот же Михаил Алешин, который взял титул в 2010-м. Оруджев вполне может стать следующим. В прошлом сезоне только проблемы с техникой помешали 21-летнему петербуржцу стать лучшим — он одержал больше всех побед на этапах (5), 8 раз поднимался на подиум, но несколько обидных сходов не позволили опередить в общем зачете француза Тома Дилмана и швейцарца Луи Делетраза.

Теперь все должно сложиться иначе. Оруджев подписал контракт и выступит в составе команды SMP Racing — опытного коллектива специалистов из чемпионской AV Formula. Напарником Оруджева станет другой пилот российской программы — Матевос Исаакян. Он может и менее опытен, может не так стабилен, но тоже имеет за плечами победы и подиумы в различных чемпионатах. При том, что Матевосу всего 18 лет! Присмотритесь повнимательнее к этому парню. В ближайшем будущем он всех приятно удивит.

ЕВРОКУБОК ФОРМУЛЫ РЕНО 2.0

Роберт ШВАРЦМАН

Александр ВАРТАНЯН

Алексей КОРНЕЕВ

Еврокубок 2.0 — отличная площадка для молодых пилотов, которая служит трамплином в старшие серии. Здесь побеждал Валттери Боттас, боролись за титул Стоффель Вандорн и Даниил Квят (все сейчас — в «Формуле-1»). А в нынешнем сезоне выступят сразу три россиянина, которых воспитала, начиная с картинга, всё та же программа SMP Racing: Роберт Шварцман и Алексей Корнеев (обоим — по 18 лет) проведут второй полный сезон, Александр Вартанян (16) — первый. К слову, именно Вартанян в прошлом году в свой дебютный сезон стал бронзовым призером молодёжного чемпионата SMP Formula 4, что и дало ему возможность пробиться в Еврокубок. Делать прогнозы в данном случае не очень правильно, ведь столь юные гонщики пока ещё непредсказуемы. Но подиумов и побед от них мы точно ждём.

BLANCPAIN

Виктор ШАЙТАР

В этом году SMP Racing сосредоточилась на создании новой машины — спортпрототипа BR1 для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) в высшем классе этого чемпионата. дебют автомобиля намечен на 2018 год. Однако в кузовных гонках в этом сезоне КОМАНДА все-таки будет представлена — в престижной мировой серии Blancpain. В состав экипажа войдут российский пилот Виктор Шайтар, а также итальянец Давиде Ригон и испанец Мигель Молина, которые за рулем Ferrari 488 GT3 выступят в классе GT Pro. Хотя серия не так известна в России, сейчас стартует только 4-й сезон, но она быстро набирает популярность, привлекая самых опытных пилотов. В их числе теперь и 34-летний Шайтар — один из самых титулованных российских гонщиков. Считайте сами — за его плечами первая в истории российская победа в «24 часах Ле-Мана» (2015 год, класс — LMGTE Am), титулы Европейской серии Ле-Ман (2013) чемпионата FIA WEC (2015) и победа в GT3 Le Mans Cup (2016). Понятно, что Виктор вместе с напарниками ставит перед собой единственную цель — стать лучшим и в предстоящем сезоне.

РОССИЙСКОЕ КОЛЬЦО — СМП РСКГ

Пилоты SMP Racing выступают не только на международном уровне. Сразу шесть гонщиков программы примут участие в очередном сезоне Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). В их числе — Кирилл Ладыгин, Алексей Басов, Антон Ладыгин, Денис Булатов, Никита Злобин и Владимир Атоев. Без побед они точно не уедут! Участие именитых спортсменов в национальном соревновании способствует его популяризации и росту интереса к автоспорту в целом, что и является одной из важнейших задач программы SMP Racing.