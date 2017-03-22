«КамАЗ-мастер» рассматривает возможность участия в авторалли «Дакар-2018»
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Многократный победитель авторалли «Дакар» российская команда «КамАЗ-мастер» рассматривает возможность участия в юбилейной 40-й гонке в 2018 году. Об этом ТАСС рассказал руководитель команды Владимир Чагин.
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«Команда рассматривает возможность участия в гонке, но решение по этому вопросу будет принято во второй половине года, по итогам “Шелкового пути”, — рассказал Чагин. — Согласно новому техническому регламенту участие в ралли “Дакар” грузовиков с объемом двигателя более 13 литров с 2018 года будет ограничено. Мы сейчас ведем работу над этим, решение будет принято в зависимости от нашей технической готовности после адаптации новых двигателей».
Ралли «Шелковый путь» стартует в начале июля в Москве. В 2016 году протяженность пути участников ралли составила более десяти тысяч километров.
Чагин рад, что юбилейная гонка «Дакар» вернется на маршрут в Перу.
Знаменитый
«Рад, что маршрут “Дакара” вернулся в Перу, в страну с очень интересными рельефами для проведения
В 2012 году гонка финишировала в столице Перу Лиме, а в 2013-м брала в ней старт. В 2016 году в Перу также планировали принять у себя знаменитый
«Проведение гонки в юбилейный год — большая ответственность, она должна получиться интересной и запоминающейся. И судя по тому, какие страны выбраны для нового проекта, так и будет», — сказал он.
В 2018 году пилоты стартуют 6 января в Лиме, а финишируют 20-го числа в аргентинской Кордове. Победителем ралли 2017 года, в котором принял участие 501 гонщик из 60 стран, в зачете квадроциклов стал россиянин Сергей Карякин, в зачете грузовиков победу праздновал экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева.
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