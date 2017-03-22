Ралли-марафон «Дакар» 2018 года пройдет по дорогам Перу, Боливии и Аргентины
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Знаменитый
ралли-рейд «Дакар» в 2018 году пройдет с 4 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы гонки.
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В нынешнем году
Победителем ралли 2017 года в зачете квадроциклов стал россиянин Сергей Карякин, в зачете грузовиков победу праздновал экипаж «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева.
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