Ралли-марафон «Дакар» 2018 года пройдет по дорогам Перу, Боливии и Аргентины

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В нынешнем году ралли-марафон проходил в Парагвае, Боливии и Аргентине. Перу дважды в истории принимал «Дакар» — в 2012 году гонка финишировала в столице страны Лиме, а в 2013-м брала в ней старт. В 2016 году в Перу также планировали принять у себя знаменитый ралли-рейд, но в итоге отказались из-за опасения ухудшения погоды, вызванного природным явлением Эль-Ниньо.

Победителем ралли 2017 года в зачете квадроциклов стал россиянин Сергей Карякин, в зачете грузовиков победу праздновал экипаж «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева.