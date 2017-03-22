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22 марта 2017, 12:33 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Ралли-марафон «Дакар» 2018 года пройдет по дорогам Перу, Боливии и Аргентины

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Знаменитый ралли-рейд «Дакар» в 2018 году пройдет с 4 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины. Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы гонки.

МОСКВА 22 марта. /ТАСС/. Знаменитый <nobr>ралли-рейд</nobr> Дакар в 2018 году пройдет с 4 по 20 января по территории Перу Боливии и Аргентины. Об этом на <nobr>пресс-конференции</nobr> сообщили организаторы гонки. Увеличить
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В нынешнем году ралли-марафон проходил в Парагвае, Боливии и Аргентине. Перу дважды в истории принимал «Дакар» — в 2012 году гонка финишировала в столице страны Лиме, а в 2013-м брала в ней старт. В 2016 году в Перу также планировали принять у себя знаменитый ралли-рейд, но в итоге отказались из-за опасения ухудшения погоды, вызванного природным явлением Эль-Ниньо.

Победителем ралли 2017 года в зачете квадроциклов стал россиянин Сергей Карякин, в зачете грузовиков победу праздновал экипаж «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева.
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