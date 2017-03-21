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21 марта 2017, 19:31 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Герхард Бергер возглавил DTM

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер стал председателем Internationalen Tourenwagen Rennen e.V (ITR), которая является компанией-промоутером кузовного чемпионата DTM.

Таким образом, австриец получил бразды правления чемпионата, унаследовав их от его основателя — Ханса Вернера Ауфрехта.

«Я начинал свою карьеру в автоспорте в кузовных машинах, потому всегда с большим интересом следил за серией DTM. Это топ-чемпионат с независимым регламентом, сильными командами, мощными спонсорами, крупными международными партнёрами и большой армией фанатов. Это хорошая основа для прекрасного будущего.

Первое, чем я займусь на новом посту, — попробую при помощи моих коллег как можно глубже изучить все детали. Потом, опираясь на полученную информацию, мы разработаем стратегию на будущее. В приоритете будет привлечение новых производителей и международных партнёров, а также создание быстрых и зрелищных машин для пилотов», — приводит слова Бергера DTM.
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