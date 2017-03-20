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20 марта 2017, 14:36 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экс-пилот «Формулы-1» Гутьеррес будет выступать за команду Techeetah в «Формуле-E»

Бывший пилот «Формулы-1» мексиканец Эстебан Гутьеррес будет выступать за команду Techeetah в «Формуле-E», сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

В Techeetah 25-летний Гутьеррес заменит китайского гонщика Ма Цинхуа, который переведен на роль третьего пилота команды.

Первой гонкой Гутьерреса в новой команде должен стать Гран-При Мексики, который пройдет 1 апреля.

Гутьеррес в прошлом сезоне «Формулы-1» выступал за «Хаас» и не набрал ни одного очка за 21 этап. В январе мексиканец объявил, что будет выступать в «Формуле-E».
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