Экс-пилот «Формулы-1» Гутьеррес будет выступать за команду Techeetah в «Формуле-E»
Бывший пилот «Формулы-1» мексиканец Эстебан Гутьеррес будет выступать за команду Techeetah в «Формуле-E», сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
В Techeetah 25-летний Гутьеррес заменит китайского гонщика Ма Цинхуа, который переведен на роль третьего пилота команды.
Первой гонкой Гутьерреса в новой команде должен стать
Гутьеррес в прошлом сезоне «Формулы-1» выступал за «Хаас» и не набрал ни одного очка за 21 этап. В январе мексиканец объявил, что будет выступать в «Формуле-E».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter