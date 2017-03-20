Экс-пилот «Формулы-1» Гутьеррес будет выступать за команду Techeetah в «Формуле-E»

В Techeetah 25-летний Гутьеррес заменит китайского гонщика Ма Цинхуа, который переведен на роль третьего пилота команды.

Первой гонкой Гутьерреса в новой команде должен стать Гран-При Мексики, который пройдет 1 апреля.

Гутьеррес в прошлом сезоне «Формулы-1» выступал за «Хаас» и не набрал ни одного очка за 21 этап. В январе мексиканец объявил, что будет выступать в «Формуле-E».