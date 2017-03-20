Райан Ньюман выиграл гонку NASCAR Cup в Финиксе
В Финиксе состоялась очередная гонка NASCAR Cup, победу в которой одержал Райан Ньюман.
Вторым финишировал Кайл Ларсон, а замкнул первую тройку Кайл Буш.
NASCAR Cup. Финикс. 19 марта. Гонка.
1. Райан Ньюман («Шевроле»)
2. Кайл Ларсон («Шевроле»)
3. Кайл Буш («Тойота»)
4. Рикки
5. Брэд Кезеловски («Форд»)
6. Кевин Харвик («Форд»)
7. Даниэль Суарес («Тойота»)
8. Эрик Джонс («Тойота»)
9. Джимми Джонсон («Шевроле»)
10. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
…
22. Даника Патрик («Шевроле»)
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте.
1. Кайл Ларсон — 184
2. Брэд Кезеловски — 178
3. Чейз Эллиотт — 171
4. Мартин
5. Джоуи Логано — 135
6. Райан Блэйни — 127
7. Кевин Харвик — 123
8. Джейми Макмюррей — 119
9. Курт Буш — 105
10. Кейси Кейн — 105.
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