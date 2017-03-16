NASCAR не стала наказывать Буша и Логано за драку

«После полного разбора различных видео и обсуждений с обоими участниками и их гоночными командами мы посчитали, что послегоночный инцидент не требует каких-либо действий. NASCAR основана на гонках до последнего круга и борьбе гонщиков за позицию. Эмоции наших спортсменов зашкаливали, а Кайл Буш и Джоуи Логано — одни из наиболее страстных пилотов. Оба гонщика хотят двигаться дальше, а мы ещё встретимся с ними перед тренировкой в пятницу в Финиксе», — сказал исполнительный вице-президент NASCAR Стив О’Доннелл.