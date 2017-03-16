NASCAR не стала наказывать Буша и Логано за драку
Серия NASCAR приняла решение не наказывать гонщиков серии Джоуи Логано и Кайла Буша, а также членов их команд за участие в потасовке после финиша недавней гонки в
Лас-Вегасе, сообщает Autoweek. Буш посчитал, что Логано умышленно отправил его в разворот, и набросился на обидчика в боксах.
«После полного разбора различных видео и обсуждений с обоими участниками и их гоночными командами мы посчитали, что послегоночный инцидент не требует
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