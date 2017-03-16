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https://sport.mail.ru/news/autosport/29100266/
16 марта 2017, 15:28 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

NASCAR не стала наказывать Буша и Логано за драку

Серия NASCAR приняла решение не наказывать гонщиков серии Джоуи Логано и Кайла Буша, а также членов их команд за участие в потасовке после финиша недавней гонки в Лас-Вегасе, сообщает Autoweek. Буш посчитал, что Логано умышленно отправил его в разворот, и набросился на обидчика в боксах.

«После полного разбора различных видео и обсуждений с обоими участниками и их гоночными командами мы посчитали, что послегоночный инцидент не требует каких-либо действий. NASCAR основана на гонках до последнего круга и борьбе гонщиков за позицию. Эмоции наших спортсменов зашкаливали, а Кайл Буш и Джоуи Логано — одни из наиболее страстных пилотов. Оба гонщика хотят двигаться дальше, а мы ещё встретимся с ними перед тренировкой в пятницу в Финиксе», — сказал исполнительный вице-президент NASCAR Стив О’Доннелл.
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